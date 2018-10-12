Чувашия расширит сотрудничество с Министерством спорта

ЧЕБОКСАРЫ, 12 окт — РИА Новости. Власти Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве с министерством спорта России в рамках VII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, соглашение предусматривает развитие базовых для региона видов спорта, популяризацию массового спорта и спорта высших достижений, строительство новых спортивных объектов и модернизацию уже имеющихся баз и центров подготовки для команд Чувашии до 2020 года.

"При поддержке федерального Минспорта в Чувашии будет построен региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, а также ряд других спортивных объектов", — сказал собеседник агентства.

По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, на строительство ледового дворца на базе кадетского корпуса в Чебоксарах планируется направить 180 миллионов рублей из федерального бюджета и 60 миллионов из республиканского бюджета.

"Оценивая возможности спортивной инфраструктуры Чувашии, а также возрастающий интерес жителей региона к спорту, мы прогнозируем, что за четыре года Чувашская республика сможет увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 55%", — сказал глава региона на церемонии подписания документа.

В пресс-службе добавили, что стороны также договорились о проведении сотого чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах. Ранее в 2015 году в Чувашии проходил чемпионат Европы по легкой атлетике. Кроме того, в Чебоксарах на протяжении шести лет проводился чемпионат России по легкой атлетике, а в 2017 году в столице региона прошел Кубок мира по вольной борьбе среди женщин.

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