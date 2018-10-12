Российские и норвежские экологи обсудят проблему морского мусора

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экологи России и Норвегии в ноябре в Москве обсудят проблему морского мусора и микропластика, сообщает Минприроды России.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин пообщался с министром защиты климата и окружающей среды Норвегии Улом Эльвестуэном "на полях" встречи министров по охране окружающей среды Арктики, которая проходит в Финляндии.

"Кроме обсуждения совместных планов, были подняты новые темы, одной из которых является вопрос управления морским мусором и микропластиком. Тематическое мероприятие состоится в ноябре текущего года в Москве. И Россия, и Норвегия представят своё видение решения проблемы", – говорится в сообщении по итогам встречи.

"Арктика остаётся одной из стратегических областей сотрудничества, где у России и Норвегии имеется общий интерес, включая вопросы охраны климата. Осознаем необходимость совместного исследования данной проблемы", — заявил Кобылкин. В завершение встречи было объявлено, что в конце октября в Осло пройдет очередное заседание межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, уточнили в ведомстве.

Кобылкин рассказал Эльвестуэну о национальном проекте "Экология", особо выделил направление ликвидации отходов, включая рекультивацию полигонов с применением наилучших доступных технологий. "У нас имеется успешный опыт реализации проектов в данной сфере с Финляндией, Швецией, Германией. Знаю, что в Норвегии есть эффективные примеры", — отметил Кобылкин.

Как напоминает Минприроды, в августе правительство России назначило Кобылкина председателем российской стороны смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. "Предстоящее заседание российско-норвежской комиссии состоится в феврале 2019 года. Но уже сегодня совместной рабочей группой в области морской среды, биоразнообразия, ликвидации загрязнения, включая радиоактивное, приграничного сотрудничества разработаны предложения по формированию программы взаимодействия на 2019-2021 годы", – уточнили в ведомстве.