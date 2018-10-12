МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власть должна работать над благополучием россиян, а не предлагать затягивать пояса, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя высказывания саратовского министра о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей.

Ранее в YouTube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку.

"Власть должна делать все, чтобы граждане с каждым днем жили лучше и лучше, богаче, сытнее. Благополучие для каждого должно стать идеологией нашей страны. А предлагать затягивать пояса туже и туже, перебиваться тем, что есть — это ошибочный подход", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Конечно, прожиточный минимум не может обеспечить нормальное и полноценное питание. В нынешнем виде — это сумма, которая разве что позволяет не умереть с голоду. Поэтому говорить, что семи тысяч рублей на еду в месяц достаточно — это неправильно. Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером… Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — подчеркнул политик.

Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. При этом половина ее — это стоимость продуктов, набор которых закреплен законодательно, оставшиеся 50% делятся поровну между непродовольственными товарами и услугами.