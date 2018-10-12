МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не поддержал мнение бывшего саратовского министра труда Натальи Соколовой, которая считает, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей и предложил чиновнице начать с себя.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". В пятницу стало известно, что Соколову уволили с должности министра.

"Прожиточный минимум был проработан, исходя из потребностей гражданина, он включает в себя продовольственную и непродовольственную часть. Предлагаемая сумма — это нижний физиологический порог, уже уровень выживаемости",- сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Комментируя заявление Соколовой, сенатор отметил: "Пусть начнет с себя".

Законодатель полагает, что саратовский министр исходила из существующей нормативной базы. Однако здравый смысл говорит о том, что надо стремиться к полноценному обеспечению всех необходимых потребностей гражданина, заключил парламентарий.