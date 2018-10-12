МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не поддержал мнение бывшего саратовского министра труда Натальи Соколовой, которая считает, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей и предложил чиновнице начать с себя.
"Прожиточный минимум был проработан, исходя из потребностей гражданина, он включает в себя продовольственную и непродовольственную часть. Предлагаемая сумма — это нижний физиологический порог, уже уровень выживаемости",- сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Комментируя заявление Соколовой, сенатор отметил: "Пусть начнет с себя".
Законодатель полагает, что саратовский министр исходила из существующей нормативной базы. Однако здравый смысл говорит о том, что надо стремиться к полноценному обеспечению всех необходимых потребностей гражданина, заключил парламентарий.