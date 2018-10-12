Слаповский назвал чушью слова саратовского министра о прожиточном минимуме

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Слова министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о величине прожиточного минимума являются чушью, считает уроженец Саратовской области, прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен".

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы хватит на жизнь в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

"Конечно, все уже видели первую строку всех новостей про саратовского министра Наталью Соколову, предложившую жить на 3,5 тысячи. Открыл и я глянуть. И вместо возмущения умилился — надо же, какая красотка… И простил я ей всю ее чушь", — написал Слаповский в своем аккаунте в Facebook.

На комментарий к этой записи о том, уволена ли уже чиновница после таких слов, писатель отреагировал: "Полагаю, ее повысят. Или возьмут в Госдуму".

Позже пресс-служба губернатора сообщила, что министр после высказываний о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей уволена.