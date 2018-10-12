Шойгу попросил помочь с материалами об участниках ВОВ из СНГ

ТАШКЕНТ, 12 окт — РИА Новости. Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал Совету министров обороны стран СНГ о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ и попросил коллег оказать содействие в подготовке материалов об участниках Великой Отечественной войны из стран Содружества.

"Хочу проинформировать вас о том, что в честь 75-летия Победы в парке "Патриот" будет воздвигнут Главный военный храм. Он строится исключительно на добровольные пожертвования. Храмовый комплекс станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром, в котором будут применены самые современные технологии и оборудование", — рассказал министр на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его словам, на территории храмового комплекса разместится универсальный мультимедийный музейно-выставочный центр.

"Планируется создать видеоряд из портретов участников Великой Отечественной войны стран Содружества. В связи с этим прошу оказать содействие в подготовке их фотографий и кратких биографий, а также передаче собранной информации в Минобороны России", — сказал глава Минобороны.

"Будем рады любой другой помощи в создании храма", — добавил он.