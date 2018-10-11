Пензенская область и "Почта банк" договорились расширить сеть подразделений

ПЕНЗА, 11 окт — РИА Новости. Пензенская область и ПАО "Почта банк" договорились о расширении сети подразделений банка, чтобы уже к концу текущего года жители региона могли получить банковские услуги почти в каждом втором почтовом отделении, сообщила пресс-служба главы региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в четверг в Москве подписали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент "Почта банка" Дмитрий Руденко.

"Вы более мобильные, работаете там, где другие банки отказались обслуживать клиентов – арендовать офисы, нести расходы, вы минимизируете эти траты… Подписание соглашения открывает новые возможности по расширению сектора услуг, предоставляемых населению Пензенской области, повышению их доступности, а также реализации новых совместных проектов", – цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Президент банка отметил, что доступность банковских услуг сегодня является одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития регионов. "К концу 2018 года жители Пензенской области смогут получить банковские услуги почти в каждом втором почтовом отделении Пензенской области, а их в регионе насчитывается более 500. Уверен, что в тесном контакте с правительством Пензенской области мы реализуем нашу общую амбициозную задачу", – цитирует Руденко пресс-служба губернатора.

Стороны договорились о создании и развитии структурных подразделений банка и точек обслуживания населения в регионе, расширении перечня банковских услуг, предоставляемых пенсионерам, развитии системы кредитования граждан, повышении финансовой грамотности населения и ряде других шагов.

Белозерцев и Руденко в ходе встречи также обсудили возможность открытия представительств "Почта банка" в ряде многофункциональных центров региона, чтобы повысить доступность современных банковских услуг в небольших городах и райцентрах области.

По данным властей региона, в настоящее время сеть "Почта банка" в Пензенской области насчитывает 235 точек обслуживания (из них 227 в отделениях почты) в 80 населенных пунктах. К концу 2018 года банк планирует открыть еще порядка 25 точек обслуживания в 17 населенных пунктах, а число банкоматов и терминалов банка вырастет до 522.