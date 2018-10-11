Путин подписал закон о переводе Волгоградской области в другой часовой пояс

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предлагающий отнести Волгоградскую область в другой часовой пояс — MSK+1, то есть на час вперед, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон должен вступить в силу 28 октября 2018 года в 2 часа 00 минут.

В Волгоградской области одновременно с выборами президента РФ 18 марта прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. По словам специалиста по проблемам сна, заведующего отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгения Вербицкого, адаптационный период у жителей Волгоградской области после смены часового пояса не превысит одного месяца.

Данный закон был принят Госдумой 27 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.