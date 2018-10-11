В Саратове ситуацию с гибелью больной диабетом изучит спецкомиссия

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Комиссия создана в Саратовской области для изучения ситуации с гибелью больной сахарным диабетом, которой врачи поликлиники пять месяцев не выписывали льготные лекарства, сообщили РИА Новости в четверг в правительстве региона.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 28-летняя больная диабетом, инвалид первой группы скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи городской поликлиники №20 пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Круг подозреваемых устанавливается.

"В связи с трагическим случаем в Саратове по поручению губернатора Валерия Радаева создана комиссия для изучения ситуации и проведения экспертной оценки. Также глава региона поставил перед зампредом правительства Валентиной Гречушкиной задачу провести анализ работы по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан и представить полученные заключения в кратчайшие сроки", — сказал собеседник агентства.