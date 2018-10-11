В Саратове ситуацию с гибелью больной диабетом изучит спецкомиссия

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Комиссия создана в Саратовской области для изучения ситуации с гибелью больной сахарным диабетом, которой врачи поликлиники пять месяцев не выписывали льготные лекарства, сообщили РИА Новости в четверг в правительстве региона.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Круг подозреваемых устанавливается.
"В связи с трагическим случаем в Саратове по поручению губернатора Валерия Радаева создана комиссия для изучения ситуации и проведения экспертной оценки. Также глава региона поставил перед зампредом правительства Валентиной Гречушкиной задачу провести анализ работы по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан и представить полученные заключения в кратчайшие сроки", — сказал собеседник агентства.