Московские пожарные-спасатели примут участие в городском мотофестивале

МОСКВА, 11 окт — РИА Недвижимость. Мотогруппа быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы примет участие в Московском городском мотофестивале 13 октября, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города.

Фестиваль на смотровой площадке Воробьевых гор стартует в 12:00 с учений спасателей-мотоциклистов, отмечается в сообщении. Мотогруппа отработает ликвидацию последствий ДТП с участием двух легковых автомобилей: с помощью спецоборудования вскроет машины, вызволит пострадавших и окажет первую медицинскую помощь. В фестивале также примет участие Московский авиационный центр.

Как отмечает пресс-служба департамента, мотоподразделение Пожарно-спасательного центра Москвы работает в городе уже 8 лет. С мая по октябрь, во время мотосезона, спасатели круглосуточно патрулируют городские трассы и первыми прибывают на место ДТП для оказания помощи автомобилистам, сообщается в материале.