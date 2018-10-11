Эксперт считает Россию, США и Китай лидерами в цифровой дипломатии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. РФ, США, Китай, Иран, Франция и Германия являются современными лидерами в мире по цифровой дипломатии, считает профессор кафедры американских исследований СПбГУ Наталья Цветкова.

"По нашим данным, можно выделить несколько лидирующих стран… По моему мнению, сегодня Россия, США, Китай, Иран, Франция и Германия являются лидерами в развитии цифровой дипломатии", — заявила она на конференции "Дипломатический диалог. Общественное мнение и публичная дипломатия в международных отношениях" в Фонде Горчакова.

По оценке эксперта, в последние пять лет сформировался общий глобальный подход к политике с использованием цифровых СМИ и медиа, который приходит на смену традиционным приемам "мягкой силы".

"Мы не идем навстречу друг другу, и пропаганда используется для того, чтобы играть на каких-то проблемах и то, что называется дестабилизировать население в отношении правительства. Это в принципе заметно в различных странах, и это стало глобальным подходом всей digital diplomacy", — отметила она.