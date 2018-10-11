В Москве начали символический отсчет тысячи дней до трехсотлетия Кузбасса

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел в МИА "Россия сегодня" символическую акцию отрывания первого листка 1000-дневного календаря Кузбасса, который ведет обратный отсчет даты 300-летия Кузнецкого угольного бассейна.
"Давайте вместе с вами поучаствуем в акции отрывания первого листика тысячедневного календаря в Кузбассе. Давайте сегодня каждый из нас сделает какое-то доброе дело в отношении Кузбасса", — сказал Цивилев в завершении пресс-конференции.
В это время все участники круглого стола стали делать записи на своих листах, подготовленных для работы во время пресс-конференции — вероятно, составляли список добрых дел для Кузбасса, к чему призвал Цивилев.
Бабенко в знак готовности подняла свой листок и показала нарисованную на нем ручкой женщину-шахтера. "Моя шахтриса готова", — объявила она.
После этого все участники акции отрывания первого листка тысячедневного календаря Кузбасса подняли по одному листку, по команде подбросили вверх и зааплодировали.
Празднование 300-летия Кузбасса состоится 6 июля 2021 года.