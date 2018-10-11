Нижегородский аэропорт могут назвать в честь Горького, Кулибина или Чкалова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Имена писателя Максима Горького, изобретателя Ивана Кулибина, летчика Валерия Чкалова и конструктора Ростислава Алексеева могут быть выбраны нижегородцами для местного аэропорта, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина.

Обнародован список 45 городов РФ, аэропортам которых присвоят имена выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России". До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от 3 до 10 вариантов наименований для каждой воздушной гавани.

"Перед нижегородцами будет стоять очень сложный выбор. Наш регион богат талантливыми людьми. И это представители совершенно разных сфер: великий писатель Максим Горький, изобретатели Иван Кулибин и Ростислав Алексеев, знаменитый летчик-испытатель Валерий Чкалов. Этот список можно продолжать долго. Очень хочется не забыть никого, чтобы в итоге у нашего аэропорта было яркое, запоминающееся и узнаваемое имя. И я надеюсь, что нижегородцы примут активное участие в голосовании", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Конкурс будет проходить в четыре этапа. Нижегородцы смогут предложить свои варианты. Победителя определят путем голосования. Оно будет проходить на сайте конкурса великиеимена.рф, в социальных сетях, посредством смс-голосования и методом анкетирования. Заполнить анкету можно будет даже на борту самолета. Итоги конкурса станут известны 5 декабря 2018 года.

После этого в регионах начнется кампания по выбору нового оформления аэропорта, чтобы оно соответствовало присвоенному имени.

Новое название будет альтернативным привычному наименованию аэропорта, а значит, не будет необходимости в обязательном внесении изменений в многочисленные документы и информационно-рекламные материалы, отмечается в сообщении.

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