КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Главк МВД взял на контроль ситуацию с бразильцем-старовером из Красноярского края, которому грозит депортация из-за отсутствия документов, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook разместила информацию, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию. По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли.

"Главное управление по вопросам миграции МВД России проводит проверку имеющихся материалов в отношении жителя Красноярского края Ханофера Ефимоффа ди Кейроса. Рассматриваются все возможные пути разрешения сложившейся ситуации в рамках законодательства. Работа взята на контроль руководством главка", — говорится в сообщении.

В краевом главке МВД сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории Российской Федерации. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям.

В конце сентября суд принял решение об административном выдворении мужчины за пределы РФ. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. В главке МВД сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации данного гражданина на территории страны.