МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, откуда появилась дата празднования 300-летия Кузбасса, хотя только недавно отпраздновали 75-летие региона.

В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". В ней, помимо Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области, приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко, первый заместитель председателя правления Российского общества историков-архивистов Григорий Ланской.

"Отвечу на вопрос, который многих волнует, – что такое Кузбасс, и почему он празднует 300-летие, ведь совсем недавно мы праздновали 75-летие Кемеровской области", — начал вступительное слово Цивилев.

Он уточнил, что Кемеровская область выделилась из состава Новосибирской области во время Великой Отечественной войны, и по своим границам Кемеровская область примерно равна Кузнецкому каменноугольному бассейну — Кузбассу.

"Мы начали исследовать, когда же появился этот каменноугольный бассейн, начал работать. Подняли всю историю, работали в архивах Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга и нашли огромное количество доказательств, что благодаря реформе Петра, которая прошла в 1718 – 1720 годах, появились новые министерства, или как тогда назывались коллегии, одна из них была берг-коллегия горных дел, которая серьезно занялась исследованием запасов, которые вообще были в России. Благодаря работе этой коллегии было установлено, что есть запасы угля (в Кузбассе – ред.), и началось промышленное освоение этого каменноугольного бассейна", — пояснил губернатор.

"По всем установленным документам эта дата 6 июля 1721 года. То есть мы будем праздновать 300-летие Кузбасса 6 июля 2021 года", — добавил Цивилев.