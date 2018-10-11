МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором чеченец, бросивший банку в пассажиров московского автобуса, приносит извинения за свои действия.

"Добрый вечер, я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал "Ахмат — сила", — сказал он в обращении. Молодой человек признался, что его сильно наругали родители и руководство Чечни.

Кадыров вышел из себя

Накануне в интернете распространился ролик, автор которого нахамил молодым людям и швырнул в лицо одному из них пустую алюминиевую банку. Видеозапись дошла и до главы Чечни Рамзана Кадырова.

Руководитель республики отреагировал на инцидент жестко. "Сегодня моему возмущению нет предела", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни извинился перед молодыми людьми, которые пострадали от действий нарушителя. Он подчеркнул, что хулиган "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".

Кадыров попросил у подписчиков прислать ему "координаты" дебошира. Однако он дал автору видео шанс самому явиться с повинной. Руководитель республики потребовал от него немедленно приехать в Грозный и прийти вместе со своими родственниками. На это он дал хулигану несколько часов, в противном случае ему пришлось бы "горько пожалеть".

"Малолетний подонок"

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пообещал, что власти республики и духовенство побеседуют с дебоширом. Он подтвердил, что опубликованное видео с извинениями является подлинным, хотя молодой человек читает заранее подготовленный текст.

"Воспитательная работа началась еще до того, как он явился", — отметил министр.

Он добавил, что оскандалившийся чеченец "еще ребенок", поэтому устраивать ему показательную казнь никто не собирается.

"По сути, это малолетний подонок, но он опозорил свой народ, и будучи людьми великодушными, мы испытываем надежды на то, что он исправится и станет другим человеком", — подчеркнул Умаров. Он пояснил, что с дебоширом и его родителями проводится "кропотливая работа" при участии имамов.

Министр указал на то, что "малолетнего подонка" можно перевоспитать в "великого героя", главное вовремя начать им заниматься и не допустить того, чтобы человек стал преступником.

Умаров также раскритиковал оскандалившегося молодого человека за то, что он выкрикнул название футбольного клуба "Ахмат" на видео.

"Ахмат — сила" — это не то словосочетание, которое должно звучать из уст таких людей", — заявил он. Министр подчеркнул, что эта фраза больше подходит воспитанным и верующим любителям футбола, которые "прославляют свой народ и болеют за него".

Грозненский футбольный клуб носит имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он погиб в результате теракта в столице республики во время парада Победы 9 мая 2004 года.