МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором чеченец, бросивший банку в пассажиров московского автобуса, приносит извинения за свои действия.
"Добрый вечер, я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал "Ахмат — сила", — сказал он в обращении. Молодой человек признался, что его сильно наругали родители и руководство Чечни.
Кадыров вышел из себя
Накануне в интернете распространился ролик, автор которого нахамил молодым людям и швырнул в лицо одному из них пустую алюминиевую банку. Видеозапись дошла и до главы Чечни Рамзана Кадырова.
Глава Чечни извинился перед молодыми людьми, которые пострадали от действий нарушителя. Он подчеркнул, что хулиган "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".
Кадыров попросил у подписчиков прислать ему "координаты" дебошира. Однако он дал автору видео шанс самому явиться с повинной. Руководитель республики потребовал от него немедленно приехать в Грозный и прийти вместе со своими родственниками. На это он дал хулигану несколько часов, в противном случае ему пришлось бы "горько пожалеть".
"Малолетний подонок"
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пообещал, что власти республики и духовенство побеседуют с дебоширом. Он подтвердил, что опубликованное видео с извинениями является подлинным, хотя молодой человек читает заранее подготовленный текст.
Он добавил, что оскандалившийся чеченец "еще ребенок", поэтому устраивать ему показательную казнь никто не собирается.
"По сути, это малолетний подонок, но он опозорил свой народ, и будучи людьми великодушными, мы испытываем надежды на то, что он исправится и станет другим человеком", — подчеркнул Умаров. Он пояснил, что с дебоширом и его родителями проводится "кропотливая работа" при участии имамов.
Министр указал на то, что "малолетнего подонка" можно перевоспитать в "великого героя", главное вовремя начать им заниматься и не допустить того, чтобы человек стал преступником.
"Ахмат — сила" — это не то словосочетание, которое должно звучать из уст таких людей", — заявил он. Министр подчеркнул, что эта фраза больше подходит воспитанным и верующим любителям футбола, которые "прославляют свой народ и болеют за него".
Грозненский футбольный клуб носит имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он погиб в результате теракта в столице республики во время парада Победы 9 мая 2004 года.