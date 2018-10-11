"ВКонтакте" планирует опубликовать данные о запросах от госорганов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует опубликовать информацию о запросах на предоставление пользовательских данных от государственных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

"Мы в процессе сбора информации — ручная обработка и структурирование всех запросов и подготовка данных для публикации занимает много времени", — сказал представитель "ВКонтакте", не уточнив, когда такие данные могут быть опубликованы.

Ранее в понедельник Google опубликовал данные запросов от госорганов на предоставление данных пользователей за январь-июнь 2018 года. Согласно отчету компании, число таких запросов в Google в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло на 18%, до почти 57,9 тысячи запросов. Запросы касались около 126,6 тысячи пользовательских аккаунтов, что на 52% больше, чем год назад.

Больше всего запросов в Google поступило от властей США — 20,9 тысячи (82% было выполнено). Российские органы сделали в январе-июне всего 421 запрос (рост на 32%), и только по 11% запросов были предоставлены какие-либо данные.

"Яндекс" и Mail.Ru Group аналогичную информацию о запросах от госорганов не раскрывают.