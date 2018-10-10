В Роспотребнадзоре предложили ввести наказание за производство фальсификата

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести конфискацию оборудования, на котором производится фальсификат.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявляла, что Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ проект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции.

"Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат", — цитирует "Российская Газета" слова Поповой.

Ранее Попова отмечала, что понятие контрафакта и понятие фальсификата отличаются, поскольку современная химическая промышленность способна сделать так, чтобы продукция имела те же потребительские свойства, однако это будет являться фальсификацией.

Глава Роспотребнадзора также подчеркивала несовершенство законодательства в вопросе выдачи разрешений на установку станций 4G, поскольку с 2011 года, по словам Поповой, необходимую для получения разрешения экспертную гигиеническую оценку могут проводить любые организации, получившие аккредитацию.