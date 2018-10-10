В Роспотребнадзоре предложили ввести наказание за производство фальсификата

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести конфискацию оборудования, на котором производится фальсификат.
"Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат", — цитирует "Российская Газета" слова Поповой.
Глава Роспотребнадзора также подчеркивала несовершенство законодательства в вопросе выдачи разрешений на установку станций 4G, поскольку с 2011 года, по словам Поповой, необходимую для получения разрешения экспертную гигиеническую оценку могут проводить любые организации, получившие аккредитацию.