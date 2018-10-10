Возрастной порог для участников конкурса "Лидеры России" повысили до 55 лет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Участниками всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году смогут стать руководители до 55 лет: организаторы подняли планку с 50 лет, при этом впервые к конкурсу присоединятся компании-партнеры — 20 крупнейших отечественных корпораций, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — странна возможностей".

В среду официально стартовал приём заявок для участия в конкурсе. Директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса, сообщил, что регистрация будет проходить с 10 по 24 октября, а загрузить видеоинтервью можно будет до 27-го числа. В ноябре-декабре пройдёт дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.

"Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет", — сообщили в организации.

При этом в очных этапах нового этапа конкурса будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Кроме того, в этом году к конкурсу впервые присоединились компании-партнеры.

"Двадцать крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса", — говорится в сообщении.

К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить кадровые предложения.