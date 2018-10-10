Четыре сериала "СТС Медиа" появятся на Amazon Prime Video

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Популярные российские сериалы производства "СТС Медиа" "Молодежка", "Психологини", "Лондонград" и "Паук" теперь доступны для просмотра подписчикам одного из крупнейших мировых стриминговых сервисов Amazon Prime Video, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Amazon Prime Video — стриминговая платформа, запущенная компанией Amazon в сентябре 2006 года. С 14 декабря 2016 года сервис доступен более чем в 200 странах мира, в том числе в России. Подписка обеспечивает доступ к тысячам наименований видеоконтента без дополнительной платы. Prime Video функционирует на устройствах Smart TV, ПК и в виде приложения для IOS и Android.

"Холдинг "СТС Медиа" подписал соглашение о передаче прав на показ сериалов "Молодежка", "Психологини", "Лондонград" и "Паук", вышедший на телеканале "ЧЕ". Они пополнили медиатеку сервиса Prime Video. Посредником в сделке выступила компания Ammo Content", — сообщили РИА Новости в холдинге.

То, что российские сериалы будут транслироваться на одном из ведущих международных стриминговых сервисов, подтверждает, что ТВ-индустрия в России активно развивается, считает генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов. "Я убежден, что наши телепроекты обретут тысячи новых поклонников, и мы продолжим сотрудничество с крупнейшими сервисами видеоконтента", — сказал Муругов, слова которого цитирует пресс-служба "СТС Медиа".

"СТС Медиа" управляет пятью телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че", СТС Love и CTC Kids; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов.