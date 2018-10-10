Собянин открыл после благоустройства парк имени Федорова на севере Москвы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл Парк имени Святослава Фёдорова, расположенный в Бескудниковском районе на севере города, после комплексного благоустройства.

"Сегодня мы открываем парк имени Святослава Федорова, в котором недавно было завершено комплексное благоустройство. Любимое место отдыха жителей Бескудниково теперь обустроено по самым высоким стандартам", — сказал Собянин журналистам при посещении парка.

Мэр отметил, что за последние годы на севере столицы жить стало намного удобнее, в том числе, из-за того, что открылись сразу три станции метро – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

"На этом обустройство района не заканчивается. В рамках программы "Мой район" мы планируем провести ремонты поликлиник, школы искусств имени Баха, библиотеки. Также в планах завершение строительства ТПУ "Селигерская", новой школы, пристройки к детской поликлинике и другие мероприятия", — сказал мэр.

Парк имени Святослава Фёдорова расположен между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей, у метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. Комплексное благоустройство парка было проведено в мае-октябре 2018 года и охватило территорию площадью 13,9 гектара.

После благоустройства в парке появился пешеходный светодинамический фонтан, который будет работать в дневном и вечернем режимах, танцевальная площадка с крытой сценой, "Сад ароматов", где высажены герань, лаванда, мята, шалфей и другие растения, а также "Аллея зонтов". Кроме того, здесь открылась "Уличная библиотека" — место, где любой желающий может оставить или взять книги для чтения.

Для любителей экстремальных видов спорта построены скейтпарк и площадка для паркура и воркаута, реконструирована старая хоккейная коробка. Зимой на новом катке с искусственным льдом будут проходить тренировки, соревнования и общедоступные катания на коньках, летом ледовую арену планируется использовать как поле для игры в мини-футбол.

Для комфортного отдыха горожан в парке созданы три беседки, где можно укрыться от непогоды, построен павильон под раздевалку и служебное помещение у катка с медпунктом, хозяйственно-бытовой павильон и павильон для спортивного инвентаря.

Для велосипедистов, любителей бега, скандинавской ходьбы обустроили дорожку протяженностью 1,9 километра, которая в зимний период будет трансформирована в лыжную трассу длиной 723 метра. Для выгула собак обустроена площадка с ограждением и специальным инвентарем.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэрии, в ноябре на территории Парка имени Святослава Федорова будет высажено 175 лиственниц и дубов, а также порядка шести тысяч кустарников дерена, сирени и других растений.