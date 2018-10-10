Жители Владивостока выбирают имя для аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Жители Приморья уже начали присылать в Общественную палату региона свои кандидатуры известных россиян в рамках общенационального проекта "Великие имена России" для дополнения названия аэропорта Владивостока, сообщил РИА Новости председатель ОП края Борис Ступницкий.

В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения предполагается дополнить именами известных российских деятелей разных эпох. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса — люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады российских аэропортов. С данной идеей выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ будет координировать работу по реализации проекта. Совокупный пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена знаменитых соотечественников, превышает 170 миллионов человек.

"ОП Приморья будет собирать лонг-лист имен, из него будет составлен шорт-лист из трех кандидатур, которые будут участвовать в общероссийском голосовании. Завтра в администрации края мы решим и распишем, когда будем собирать и подавать списки. Приморцы могут присылать в ОП свои варианты имен, и уже присылают — это Николай Муравьев-Амурский, адмирал Николай Кузнецов и другие", — сказал Ступницкий.

Он отметил, что над своим вариантом пока думает.

"Нужно хорошо подумать. Нужно, чтобы деятель, чьим именем назовут аэропорт, внес вклад в развитие региона и был в памяти людей на века", — отметил собеседник.