Жители Владивостока выбирают имя для аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Жители Приморья уже начали присылать в Общественную палату региона свои кандидатуры известных россиян в рамках общенационального проекта "Великие имена России" для дополнения названия аэропорта Владивостока, сообщил РИА Новости председатель ОП края Борис Ступницкий.
"ОП Приморья будет собирать лонг-лист имен, из него будет составлен шорт-лист из трех кандидатур, которые будут участвовать в общероссийском голосовании. Завтра в администрации края мы решим и распишем, когда будем собирать и подавать списки. Приморцы могут присылать в ОП свои варианты имен, и уже присылают — это Николай Муравьев-Амурский, адмирал Николай Кузнецов и другие", — сказал Ступницкий.
Он отметил, что над своим вариантом пока думает.
"Нужно хорошо подумать. Нужно, чтобы деятель, чьим именем назовут аэропорт, внес вклад в развитие региона и был в памяти людей на века", — отметил собеседник.