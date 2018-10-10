В соцсетях обсуждают "путешественника во времени" на фото 1943 года

Кадр из фильма Назад в будущее. Архивное фото

Кадр из фильма Назад в будущее. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети активно обсуждают фотографию 1943 года, на которой якобы разглядели "путешественника во времени".

Фото опубликовал в своем Twitter видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых снимков.

British war workers escape to the seaside — this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) September 30, 2018

​На нем изображены люди, отдыхающие на пляже, а в самом центре стоит человек, держащий в руках неизвестный предмет. Как считают подписчики Хамфриса, то, в каком положении он держит руки, а также пристальный взгляд мужчины на предмет, похоже на позу современных людей, проверяющих свой смартфон.

"Мне кажется или тот парень держит в руках смартфон?" — пишет в комментариях South London History. Его предположение снискало поддержку некоторых других подписчиков, которые прозвали мужчину "путешественником во времени".

Time traveller? — Gail East (@Welsh_Mayflower) October 6, 2018

Однако сам Стюарт Хамфрис усомнился в этом утверждении и предположил, что он мог бы скручивать сигарету.

Кто-то выразил совсем другую точку зрения, предположив, что мужчина ест мороженое, другие посчитали, что он заводит наручные часы.