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Общество

Телекомпания НТВ отмечает 25-летний юбилей

(обновлено: 04:21 10.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПолотнище с логотипом телекомпании НТВ. Архивное фотоПолотнище с логотипом телекомпании НТВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Телекомпания НТВ в среду отмечает свой 25-летний юбилей: 10 октября 1993 года в 21.00 в эфир вышли "Итоги" — первая программа, произведённая телекомпанией, а 11 октября 1993 года зрители увидели первый выпуск программы "Сегодня" с Татьяной Митковой.

Сейчас НТВ — один из крупнейших федеральных каналов России. По данным холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит НТВ, канал транслируется во всех субъектах РФ, а технический сигнал охватывает 97% населения. Телекомпания вещает на территории СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Австралии.

Флагманские проекты

В сетке НТВ сегодня представлены новости, ток-шоу, лайфстайл-проекты, музыкальные, развлекательные и познавательные программы, документальные, социальные и другие проекты.

Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25
© Пресс-служба НТВ
Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25
"Одной из флагманских воскресных программ является "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая не раз становилась лучшей аналитической передачей недели. Доверие аудитории к компетентной и профессиональной аналитике трудно завоевать, но еще труднее сохранять его, а "Итогам недели" это удается делать уже на протяжении двух лет", — рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн.

Также среди флагманских проектов телеканала — "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, "Центральное телевидение" с Вадимом Такменёвым, "Место встречи" с Андреем Норкиным.

"Знаковым для телеканала является шоу "Ты супер!", которое не только стало одним из самых популярных проектов на российском телевидении и в интернете, но и помогло многим участникам обрести уверенность в себе, новую профессию, а некоторым — даже семью. Проект международный, и в нём участвуют дети из разных стран, за что мы благодарны нашему партнеру по этому проекту – международному информационному агентству и радио Sputnik", — говорит Вайнштейн.

Ставка на остросюжетность

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян приняла участие в акции к юбилею НТВ
НТВ сегодня является одним из крупнейших производителей остросюжетных сериалов, в которых снимаются такие известные российские актеры, как Владимир Машков, Андрей Смирнов, Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Павел Прилучный, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Дарья Екамасова, Гоша Куценко. Есть на НТВ и свои сериалы-долгожители, среди них — "Морские дьяволы", "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей", которые совсем скоро отпразднуют 20-летний юбилей на канале.

"На данный момент около 60% сериалов, находящихся в производстве НТВ, – это детективы. Современные, исторические, полицейские приключения, шпионские драмы – это то, зачем зритель привык приходить на НТВ. Оставшийся объём контента делят драмы, приключения, политические драмы. Есть даже проекты с мистической составляющей", — рассказал собеседник агентства.

Вайнштейн пояснил, что остросюжетные детективные и полицейские сериалы пользуются популярностью во всём мире. "Это самый востребованный жанр. Причин, по которым НТВ должен отказываться от такого контента, нет. Другое дело, что у этого жанра есть поджанры, и канал сейчас над этим работает", — добавил он.

Зритель и облик канала

Мужчина подписывает документы
© Depositphotos / SergPoznanskiy
Открытие нового телецентра НТВ перенесли на 2020 год
Говоря о сегодняшнем зрителе НТВ, Вайнштейн сообщил, что в течение всей недели на различных медиаплатформах подходящий для себя контент может найти любая аудитория. При этом он отметил, что телеканал "гендерно сбалансирован": так, в августе-сентябре НТВ смотрело 42% мужчин и 58% женщин.

"Есть тайм-слоты и программы, в которых НТВ является лидером телесмотрения в молодой аудитории. Например, в субботу и воскресенье с 10.20 до 14.00, когда на нашем канале идут лайфстайл проекты, он остаётся самым популярным каналом в молодой аудитории 14-44 (10,5%). Есть проекты, любимые аудиторией старше: это будние дни с утра и до пред-прайма. Есть контент, рассчитанный на максимально широкую аудиторию: это прайм-тайм будних дней и выходных", — говорит генеральный продюсер НТВ.

Он также отметил, что узнаваемый логотип НТВ и зелёный цвет в оформлении в ближайшем будущем менять не планируется: телеканал, наоборот, вернулся "к истокам".

"Два года назад произошёл рестайлинг оформления НТВ, мы вернули зелёный шар НТВ в центр как важный и узнаваемый протосимвол… Сейчас мы стараемся менять "одёжку" канала раз в квартал и делать их разными для разных тайм-слотов. Создали и изменили оформление многих программ. Визуально канал стал выглядеть принципиально по-другому: качественно, современно, да и просто красиво. И это заметили не только зрители, промо и дизайн НТВ за последние два года стал обладателем большого количества профессиональных наград в России и за рубежом", — рассказал Вайнштейн.

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