Пензенский губернатор поручил реконструировать аварийный стадион

ПЕНЗА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник поручил проработать варианты реконструкции за счет бюджета региона находящегося в плачевном состоянии стадиона "Труд" в Пензе, где занимаются студенты госуниверситета, сообщила пресс-служба главы региона.

Стадион "Труд", рассчитанный на 12 тысяч зрителей, был открыт в 1948 году и является одним из старейших в Пензе. В 1994 году объект был передан в собственность министерства образования РФ и находится в оперативном управлении Пензенского государственного университета, который использует стадион для занятий физкультуры, тренировок и студенческих соревнований. На стадионе имеется футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в городок, а также два теннисных корта.

"Реконструировать стадион необходимо. Не сомневаюсь, что он будет востребован и спортивной молодежью, и другими жителями региона… Мы сделаем хорошую проектно-сметную документацию, изыщем средства, проведем капитальный ремонт и будем использовать объект, как для занятий учащейся молодежи, так и для проведения областных спортивных мероприятий", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона в ходе рабочего совещания на стадионе "Труд" во вторник заявил, что проведения реконструкции этого социально значимого объекта за счет региона, необходимо вернуть его в областную собственность, для чего намерен обратиться с письмом к ректору вуза.

"Обеими руками поддерживаю вашу идею. Она очень умная и своевременная. Это знаменательное для Пензы место, но в данный момент оно находится в запущенном состоянии, а силами университета мы не можем привести его в порядок", — цитирует ректора госуниверситета Александра Гулякова пресс-служба губернатора.

В пресс-службе отметили, что рассматриваются два варианта реконструкции стадиона – открытый и крытый, оба из которых предполагают устройство искусственного футбольного поля. Губернатор поручил рассчитать предполагаемую стоимость обоих вариантов, после чего будет выбран один из них. Кроме того, планируется построить с участием бизнеса подземного паркинга на территории спортивного объекта.

Ранее в январе 2013 года на тот момент глава Росмолодежи Сергей Белоконев во время визита в Пензу пообещал доложить тогдашнему министру образования РФ Сергею Ливанову о плачевном состоянии стадиона "Труд" в Пензе и о необходимости проведения там ремонтных работ. Однако этот вопрос так и оставался открытым.