Жириновский упрекнул телеканалы в том, что не осветили инаугурацию Сипягина

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский упрекнул ведущие российские телевизионные каналы в том, что они не осветили церемонию инаугурации нового главы Владимирской области Владимира Сипягина, выдвигавшегося на этот пост от ЛДПР.

В понедельник Жириновский присутствовал во Владимире на церемонии вступления Сипягина в должность губернатора.

Лидер ЛДПР заявил во вторник журналистам, что его удивляет позиция Первого канала и ВГТРК, которые не показали инаугурацию. "Так нельзя", — заявил он.

Во время церемонии с Жириновским произошел небольшой конфуз: поднимаясь по лестнице на сцену, он зацепился за последнюю ступеньку и упал, после чего поднялся с помощью фотографа.

Лидер ЛДПР отреагировал на видеоролик с этим инцидентом, который, в частности, был размещен и на сайте телеканала "РЕН ТВ". "А канал "РЕН ТВ" мы будем вообще выгонять с мероприятий с участием ЛДПР", — пригрозил Жириновский, указав на скандальный, по его мнению, контент телеканала и добавив, что "будем требовать снятия руководителя".

Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96%. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.