Московские электробусы перевезли свыше 125 тысяч пассажиров

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московские электробусы с момента запуска перевезли более 125 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

Первые электробусы начали курсировать в столице 1 сентября.

"Электробусы с момента запуска перевезли более 125 тысяч пассажиров. По будням электробусы в перевозят свыше 4 тысяч человек", — рассказали в "Мосгортрансе" во вторник.

На сегодняшний день электробусы работают на 73-м маршруте от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Новый транспорт в столицу поставляют крупнейшие российские производители — "Камаз" и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года обязуется поставить по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет. В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 электробусов для Москвы.

До 2021 года планируется закупать по 300 электробусов ежегодно, в дальнейшем Москва откажется от покупки дизельных автобусов и будет приобретать только электрический транспорт.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров и имеет 30 мест для сидения. В салоне низкий пол, пандусы и накопительная площадка, которые обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Салон оснащен системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. Транспорт заряжается на конечных станциях, для этого создают сеть ультрабыстрых зарядных станций — пополнение энергии занимает от 6 до 24 минут в зависимости от заряда батареи. Запас хода электробуса — более 40 километров.