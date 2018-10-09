В ПФР назвали дату внесения законопроекта по пенсионному капиталу в Госдуму

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Законопроект, уточняющий порядок подключения россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет внесен в Государственную Думу до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала заработает с 2020 года.

"Пенсионный фонд РФ ожидает, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанный Минфином и Центробанком, будет внесен на обсуждение в Госдуму до конца текущего года", — заявил представитель фонда.