В Москве часть дорожных камер перенесут в места повышенной аварийности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Часть камер фотофиксации в Москве переместят в места с наибольшей аварийностью, вместо них установят муляжи, сообщил РИА Новости замглавы ЦОДД Александр Евсин в понедельник.

"Процесс перестановки камер с места на место идет постоянно. Камеры стоят в местах повышенной аварийности, и через некоторое время после установки камеры движение в этом месте нормализуется, тогда мы переставляем ее в другое место, где тоже есть проблемы. Связано с тем, что мы начинаем изменять дорожную обстановку ради сокращения числа аварий, это делается не для того, чтобы зарабатывать деньги", — сказал он.

Евсин уточнил, что часть камер заменят на муляжи. По его словам, установка муляжей является традиционным способом в борьбе с нарушениями, в особенности связанными с превышением скорости.

"Поскольку водитель не знает, настоящая это камера или нет, при этом муляж значительно дешевле, почти в 20 раз. Мы малыми средствами заставляем людей снизить скорость", — пояснил он.

Замглавы ЦОДД отметил, что места, где устанавливают муляжи, не сообщаются, поскольку это негативно повлияет на эффект от них.