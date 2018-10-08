Получившего 23 оклада воронежского чиновника освободили от должности

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от замещаемой должности исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова, получившего единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вернувшегося на работу, сообщает областное правительство.

Гусев на встрече с журналистами 1 октября заявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона. По словам губернатора, документы об увольнениях будут подписаны 8 октября.

"Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года. Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе", — говорится в сообщении.

В конце сентября в ряде Telegram-каналов были опубликованы сканы документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов, а два дня спустя вновь занял аналогичную должность без приставки "врио". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Воронежской области, единовременная выплата 23 окладов Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, а общая сумма составила 223 892 рубля.

В правительстве региона ранее также сообщили, что Агибалов 17 сентября был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области "для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года". По данным облправительства, выплата Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на государственную должность, а размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Комментируя ситуацию с выплатой 23 окладов, Гусев заявил, что "с точки зрения закона все было правильно".

Второго октября Гусев своим указом ввел Агибалова в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. В тот же день решение было отменено.