Филиал поликлиники в Югре будет принимать пациентов семь дней в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт — РИА Новости. Новый филиал поликлиники в Сургуте (ХМАО-Югра) в качестве эксперимента в течение месяца будет принимать пациентов семь дней в неделю, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В понедельник при участии главы автономного округа Натальи Комаровой состоялась общественная приемка педиатрического и терапевтического отделений городской поликлиники №1 в Сургуте, которые расположены в новом жилом доме по улице Университетской.

"Амбулаторный прием в терапевтическом отделении организован на 12 участках, в педиатрическом — на шести участках. Таким образом, первичной медицинской помощью будут охвачены около 20 тысяч взрослых сургутян и 5 тысяч детей. В отделениях действуют процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ и первичного приема. Планируется, что медперсонал отделений сможет ежедневно принимать до 600 пациентов", — говорится в сообщении.

По словам главврача поликлиники Максима Слепова, в новом врачебном офисе будут обслуживаться жильцы ближайших микрорайонов. "Будет вводиться новый дом — будем принимать на работу нового врача", — приводятся в сообщении слова руководителя медучреждения.

Отмечается, что общественная приемка новых отделений прошла успешно, с 9 октября они начнут прием первых пациентов.

"Также в отделениях проведут эксперимент: в течение месяца врачи будут принимать пациентов семь дней в неделю. Руководство поликлиники заверило губернатора, что если подобный график работы медицинского персонала докажет свою эффективность, то его внедрят на постоянной основе", — добавили в департаменте.

Это второе подобное отделение, открытое в Сургуте с начала осени. В сентябре специалисты аналогичного подразделения поликлиники №2 приступили к работе в одном из жилых комплексов города.

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