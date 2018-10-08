МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. В субботу власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг на новой площадке в Магасе.

"Мы, безусловно, внимательно наблюдаем. Мы получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли в Кремле опасения ситуация в Ингушетии, будут ли там вмешиваться в ситуацию.

Он подчеркнул, что для Кремля важно, чтобы ситуация в регионе оставалась в конституционном поле и в рамках законности.

"В данном случае я не могу вам сказать о какой-то позиции, это те вопросы, которыми в данном случае занимается регион. А поскольку речь идет о позиции, которую заняли некоторые представители в Ингушетии, то этим, соответственно, занимаются власти Ингушетии", — добавил Песков, отвечая на вопрос, имеется ли в Кремле собственное представление, какой должна быть граница между регионами.