Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в октябре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Температура воздуха выше климатической нормы на 3-4 градуса будет наблюдаться в Москве в октябре до конца месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Октябрь у нас ожидается выше климатической нормы. Это значит, что, скорее всего, в октябре снега мы не увидим", — сказала Позднякова агентству в понедельник.

Собеседница агентства отметила, что температура воздуха будет держаться выше нормы примерно на 3-4 градуса. Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице на текущей неделе может вновь прогреться до 17 градусов тепла.