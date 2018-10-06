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Общество

В России прекратили первое уголовное дело по статье 282

(обновлено: 08:09 06.10.2018)
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьиМолоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Уголовные дела по 282-й статье — за экстремизм в соцсетях — начали прекращать. "Первой ласточкой" стала история охранника из Красноярска Андрея Безбородова. На своей страничке во "ВКонтакте" он сохранил тринадцать не самых безобидных картинок. Спасло его то, что никто из подписчиков их не "лайкнул". В итоге следствие решило, что общественного вреда Безбородов своими публикациями не нанес, дело прекратили "в связи с отсутствием события преступления".

Спорные картинки

Символ Like на экране
© Fotolia / kreizihorse
Лайкнул — в тюрьму. Что стоит за уголовными делами по статье 282
Двадцать седьмого октября 2017 года в половине седьмого утра домой к 38-летнему Андрею Безбородову пришли оперативники. Сначала он подумал, что стал жертвой розыгрыша, который заказали друзья. Однако когда сотрудники полиции показали удостоверения, было уже не до шуток. Безбородова попросили сдать телефон, показать все сохраненные за последние годы картинки. Набралось таких ни много ни мало четыре тысячи. 

"Я сохранял все подряд: и цветочки, и котиков, и просто веселые демотиваторы", — рассказал Безбородов РИА Новости. Среди "котиков и цветочков" отобрали тринадцать мемов, которые потом легли в основу уголовного дела.

Стоит отметить, что все они носят крайне агрессивный характер. Настолько, что большинство картинок из соображений соблюдения законодательства мы не можем описать даже на словах. К примеру, на одной изображен представитель определенной национальности, у которого нижняя часть тела выполнена в виде туловища крысы. Подпись: "представители этой национальности — разносчики толерантности".

Артур Смирнов
© Фото предоставлено Ингой Смирновой
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Еще несколько мемов выставляют в негативном свете женщин, встречающихся с иностранцами, высмеивают трагедию холокоста.

"Я не хотел никого обидеть, это были старые картинки, о которых на момент обыска я уже и думать забыл, — уверяет Безбородов. Опубликованы они были, к слову, в период с 2015-го по 2017 год. — Да, поступил неразумно. Но я ведь их не публиковал, не комментировал. Изображения оставлял в личной папке "Сохраненное" у себя на странице. Во время обыска я предложил сотрудникам при них удалить аккаунт. Я так и сделал после того, как полицейские ушли. Но дело все равно возбудили".

В то же время в постановлении о прекращении уголовного преследования указана несколько другая информация. Безбородов якобы на момент создания страницы интересовался историей Древней Руси, считал себя старовером, а потому крайне негативно воспринимал отношения девушек с молодыми людьми иной национальности.

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Анализировали картинки в Лингвистическом экспертно-консультационном центре в Барнауле. Там же проводили исследования по нашумевшим делам Марии Мотузной и Даниила Маркина. Восемь месяцев Безбородов "ходил под статьей". Ему повезло — его не включили в перечень террористов и экстремистов, что подразумевает блокировку всех банковских карт.

В то, что дело могут закрыть, не верили ни обвиняемый, ни его адвокат. Но 30 сентября им на руки выдали постановление о прекращении уголовного преследования "в связи с отсутствием события преступления".

"В следствии посчитали, что раз эти картинки никто не "лайкнул" и не "перепостил", значит, правонарушение носит малозначительный характер. А пленум Верховного суда разъяснил, что при оценке действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, следует исходить из характера и степени общественной опасности содеянного. В ситуации моего подзащитного она минимальна", — объясняет адвокат Безбородова Владимир Васин.

30 октября 2017. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Есть в этом деле и еще один нюанс — по результатам психиатрической экспертизы Безбородов был признан невменяемым.

"Как раз против этого пункта мой подзащитный протестовал наиболее яростно, — обращает внимание Васин. — Он работает охранником, имеет разрешение на ношение оружия, не раз проходил врачебные комиссии".

Адвокат предполагает, что пустить по ложному следу экспертов могло направление в психиатрический диспансер, которое перед армией Андрей получил от военкомата. "Однако все обследования он тогда прошел без нареканий, на учете не стоял".

"Приговоры будут пересмотрены"

За последние месяцы отношение к 282-й статье в обществе и в правоохранительных органах заметно потеплело. Так, Верховный суд в постановлении пленума по делам об "экстремизме в интернете" призывает изучать не только сами спорные посты, но и весь контент на странице обвиняемого в комплексе. Кроме того, подчеркивается, что даже если поступок человека формально подпадает под признаки уголовно наказуемого, за него не стоит осуждать при малозначительности последствий.

Человек за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Paolese
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Однако основной сдвиг произошел благодаря Владимиру Путину. Третьего октября президент внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК. Согласно документу, "дебютантов", которые совершили проступок в первый раз, следует освобождать от уголовного преследования. Теперь их дела будут рассматривать как административные.

"После вступления в силу поправок дела, находящиеся в стадии расследования, будут прекращены, — разъясняет в беседе с РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков. — Те же, по которым вынесены приговоры, пересмотрят. Если осужденный уже отбыл наказание, информацию о судимости удалят из базы МВД. При этом надо учитывать, что у многих 282-я статья идет в паре со 148-й — "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". А по ней преследование будет продолжаться".

Кроме того, замечает адвокат, декриминализация не влечет права на реабилитацию, что не устраивает некоторых фигурантов "мемных" дел.

Судебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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"Например, я консультирую Даниила Маркина из Барнаула, и он выражал несогласие с таким порядком. Его год преследовали, врывались домой с обыском, он должен был ходить на суды. Но за потраченные нервы и время не получит ни копейки компенсации. Сразу скажу: это лишь его частное мнение. На мой взгляд, практика положительная, особенно, если это первый шаг к чему-то большему", — отметил Бушмаков.

Также он напомнил, что после вступления поправок в законную силу за публикацию спорных постов в интернете последует административное наказание. Впрочем, если в течение года человек совершит правонарушение повторно, его будут судить уже по уголовной статье.

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