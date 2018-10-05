В Грозном в день города сыграли 200 свадеб

Невесты в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити, где состоялась церемония мacсoвoгo бракосочетания 200 пар в рамках празднования 200-летия города Грозного

Невесты в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити, где состоялась церемония мacсoвoгo бракосочетания 200 пар в рамках празднования 200-летия города Грозного

ГРОЗНЫЙ, 5 окт – РИА Новости. Церемония бракосочетания 200 невест одновременно, приуроченная к 200-летию столицы Чечни, прошла в пятницу в Цветочном парке Грозного.

Город масштабно отмечает юбилей, сюда съехались тысячи гостей, в том числе из-за рубежа, среди них политики, чиновники, депутаты, главы регионов, спортсмены, туристы. Власти организовали множество различных мероприятий: фестивали, спортивные состязания, концерты. К юбилею в Грозном отстроили новые парки, скверы, бульвары, детские площадки, обновили дороги, фасады домов и зданий, проложили десятки километров тротуаров и велодорожек, реконструировали сотни дворов.

Свадебный кортеж подвозил невест прямо к Цветочному парку рядом с высотным комплексом "Грозный-Сити", в сопровождении близкого родственника жениха и подруги они вереницей проходили через Аллею сердец с национальными кувшинами в руках. По случаю торжества здесь проходит традиционный свадебный праздник "ловзар", сопровождаемый танцами, шутками, играми и ритуалами.

Жених, по чеченским традициям, на собственной свадьбе не присутствует.

Как рассказали РИА Новости старейшины, присутствующие на свадебных торжествах, невесты должны пройти старинный чеченский ритуал "развязывания языка" и только после этого они могут заговорить. Поэтому девушки стояли, скромно опустив глаза и стеснительно отворачиваясь от журналистов. "Невеста преподносит воду тамаде, он спрашивает у нее разрешения выпить. После утвердительного ответа девушке дают либо деньги, либо подарок. Это может быть любая сумма или драгоценность", — пояснил старейшина.

После торжеств на площади невест отвезут в дом жениха, где их будут ждать многочисленные родственники, соседи и друзья.

Юбилей города также стал поводом для радости 200 семей, которым глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ключи от новых квартир в Грозном. "Квартиры получили малоимущие семьи в подарок от благотворительного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова по инициативе главы республики в честь юбилейной даты", — сообщили в правительстве региона.

Годом основания Грозного считается 1818-й, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". В советское время Грозный считался крупнейшим промышленным и нефтеперерабатывающим центром на юге страны. В ходе двух военных компаний в середине 90-х годов прошлого века и начале нынешнего город и вся его инфраструктура были полностью разрушены. Город пережил второе рождение в начале 2000-х годов и приобрел совершенно новый облик.

Празднование 200-летия Грозного было утверждено указом президента РФ Владимира Путина 26 февраля 2015 года. На подготовку юбилейных мероприятий федеральный центр выделил 258 миллионов рублей. Власти региона привлекли также сотни миллионов внебюджетных средств.