Собянин уволил начальника управления ЗАГС Москвы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Cергей Собянин освободил от исполнения обязанностей начальника управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьеву, уволив ее со службы в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы в пятницу.

"Освободить Муравьеву Ирину Николаевну от исполнения обязанностей начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с истечением срока действия служебного контракта", — говорится в документе.