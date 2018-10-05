Декана психологического факультета МГУ Зинченко выдвинули на пост главы РАО

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президиум Российской академии образования (РАО) на общем собрании членов академии 25 октября выберет нового президента, пока на этот пост предложена кандидатура только одного человека – вице-президента академии, декана психологического факультета МГУ Юрия Зинченко, говорится в сообщении на сайте РАО.
Отмечается, что с 27 июня бюро отделений РАО и инициативные группы членов академии предлагали кандидатов в президенты. Инициативной группой по предложению президента академии Людмилы Вербицкой кандидатом был выдвинут академик РАО Юрий Зинченко.