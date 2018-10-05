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Сенцов прекратил голодовку

(обновлено: 12:45 05.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПервое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова. Архивное фотоПервое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осужденный за организацию терактов Олег Сенцов в присутствии своих адвокатов написал заявление о прекращении голодовки, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека Михаил Федотов со ссылкой на руководство ФСИН.

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Федотов поприветствовал решение осужденного, назвал его правильным и очень разумным.

"Борьба за свои права — это святое дело, но совершенно не нужно для этого ставить под угрозу свою жизнь и здоровье <…> Есть и другие способы борьбы за права, прежде всего правовые. Надо в первую очередь опираться на эти способы", — добавил глава СПЧ.

Сообщается, что голодовка продолжалась более 140 дней.

Федотов пожелал Сенцову выйти из голодовки "максимально безболезненно".

Он выразил надежду, что те врачи, которые поддерживали здоровье Сенцова во время голодовки, помогут ему пройти "очень тяжелый, очень мучительный" процесс реабилитации.

Во ФСИН сообщили, что провели консультации с "лучшими московскими диетологами" по разработке наиболее оптимального меню для осужденного.

"Меню включает весь необходимый рацион продуктов, который позволит Олегу Сенцову без осложнений выйти из состояния длительного отказа от полноценного питания", — говорится в релизе ведомства.

Сенцова могут обменять

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что если на высшем уровне будет принято такое решение, Сенцова могут обменять на кого-либо из россиян, которые находятся в заключении на Украине.

Политик подчеркнул, что сейчас на территории Украины в тюрьмах по надуманным предлогам находятся "сотни граждан", и Сенцов может стать одним из элементов обмена, несмотря на то, что он готовил террористический акт и "хотел уничтожить десятки и сотни людей".

"Нам дороже жители наши", — заключил Водолацкий.

Дело Сенцова

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России

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