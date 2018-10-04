Эксперт предположила, почему россияне часто гибнут во время селфи

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россияне склонны к рискованному поведению в силу непредсказуемости жизни и надежды на авось, заявила РИА Новости доктор психологических наук Ольга Кабанова, комментируя сообщение о попадании России в тройку стран-лидеров по числу смертельных случаев во время селфи.
Ранее журнал Journal of Family Medicine and Primary Care
сообщил, что Индия стала мировым лидером по числу смертей во время селфи, после нее идут Россия и США. Авторы исследования — специалисты из Индии, изучившие мировые новости разных лет по ключевым словам.
Они пришли к выводу, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли в результате несчастных случаев, произошедших во время попытки сделать селфи.
Половина всех выявленных авторами доклада несчастных случаев приходится на Индию (159 человек). Далее следуют Россия (16), США (14) и Пакистан (11). По информации исследователей, средний возраст погибших при создании селфи — приблизительно 23 года.
Больше смертей было выявлено среди мужчин (72,5%). Это объясняется тем, что они более склонны рисковать при создании снимка.
"Что касается менталитета, то можно говорить, что в России многое делается на авось, как писал Ключевский, это связано с особенностями нашего климато-географического положения, определенной непредсказуемостью, неопределенностью, поэтому в значительной степени у нас ставка делается на везение", — сказала завкафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова.
"Россия всегда относилась к странам, где всегда степень риска при реализации каких-то исторических событий была достаточно велика", — добавила Карабанова.
Эксперт также заявила, что молодые люди более склонны к неоправданному риску.
"Двадцать-двадцать три года — это возраст, когда еще остаются пространство и свобода для экспериментирования, самопознания. Склонность к риску имеет возрастную атрибуцию. К этому прибавляется поиск признания, одобрения, желание получить авторитет", — заявила она.
Молодым людям часто хочется сделать такой снимок, который вызовет интерес, восхищение, получить признание с тем, чтобы разместить его в социальной сети, пояснила Кабанова.
Фотография на грани риска — это то, что, с точки зрения молодых людей, сразу вызовет уважение и признание, добавила эксперт.
По мнению Карабановой, часто молодые люди полагаются на свои силы, но переоценивают их и недооценивают опасность.
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