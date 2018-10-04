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Эксперт предположила, почему россияне часто гибнут во время селфи

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© Fotolia / pixelaeСелфи-палка. Архивное фотоСелфи-палка. Архивное фото
© Fotolia / pixelae

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россияне склонны к рискованному поведению в силу непредсказуемости жизни и надежды на авось, заявила РИА Новости доктор психологических наук Ольга Кабанова, комментируя сообщение о попадании России в тройку стран-лидеров по числу смертельных случаев во время селфи.

Женщина в хиджабе за рулем автомобиля
© Fotolia / mariemlulu
Смерть за селфи. Недолгая жизнь Instagram-красавиц на Ближнем Востоке
Ранее журнал Journal of Family Medicine and Primary Care сообщил, что Индия стала мировым лидером по числу смертей во время селфи, после нее идут Россия и США. Авторы исследования — специалисты из Индии, изучившие мировые новости разных лет по ключевым словам.

Они пришли к выводу, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли в результате несчастных случаев, произошедших во время попытки сделать селфи.

Половина всех выявленных авторами доклада несчастных случаев приходится на Индию (159 человек). Далее следуют Россия (16), США (14) и Пакистан (11). По информации исследователей, средний возраст погибших при создании селфи — приблизительно 23 года.

Больше смертей было выявлено среди мужчин (72,5%). Это объясняется тем, что они более склонны рисковать при создании снимка.

"Что касается менталитета, то можно говорить, что в России многое делается на авось, как писал Ключевский, это связано с особенностями нашего климато-географического положения, определенной непредсказуемостью, неопределенностью, поэтому в значительной степени у нас ставка делается на везение", — сказала завкафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Карабанова.

Селфи-палка
© Fotolia / pixelae
В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами
"Россия всегда относилась к странам, где всегда степень риска при реализации каких-то исторических событий была достаточно велика", — добавила Карабанова.

Эксперт также заявила, что молодые люди более склонны к неоправданному риску.

"Двадцать-двадцать три года — это возраст, когда еще остаются пространство и свобода для экспериментирования, самопознания. Склонность к риску имеет возрастную атрибуцию. К этому прибавляется поиск признания, одобрения, желание получить авторитет", — заявила она.

Молодым людям часто хочется сделать такой снимок, который вызовет интерес, восхищение, получить признание с тем, чтобы разместить его в социальной сети, пояснила Кабанова.

Фотография на грани риска — это то, что, с точки зрения молодых людей, сразу вызовет уважение и признание, добавила эксперт.

По мнению Карабановой, часто молодые люди полагаются на свои силы, но переоценивают их и недооценивают опасность.

Будь банален: где и как сделать самые скучные селфи из отпуска
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA / AFPРаз башня падает, то ее необходимо – что? Правильно, поддержать. Поэтому миллионы людей приезжают в город Пизу ради фотографии, на которой они лично оберегают легендарную Пизанскую башню от падения. Присоединяйтесь! Все оценят ваш оригинальный юмор.Пиза
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA / AFP
Раз башня падает, то ее необходимо – что? Правильно, поддержать. Поэтому миллионы людей приезжают в город Пизу ради фотографии, на которой они лично оберегают легендарную Пизанскую башню от падения. Присоединяйтесь! Все оценят ваш оригинальный юмор.
© AFP 2018 / ZAKARIA ABDELKAFI / AFPУвидеть Париж и умереть? Конечно, нет. Умирать вредно для здоровья. Лучше проявить оригинальность и сфотографироваться так, словно вы держите знаменитую Эйфелеву башню в руках. Есть два варианта исполнения: вы держите башню на ладони или вы нежно придерживаете ее за макушку. Есть легенда, что без такого фото визит в Париж считается недействительным.Эйфелева башня
© AFP 2018 / ZAKARIA ABDELKAFI / AFP
Увидеть Париж и умереть? Конечно, нет. Умирать вредно для здоровья. Лучше проявить оригинальность и сфотографироваться так, словно вы держите знаменитую Эйфелеву башню в руках. Есть два варианта исполнения: вы держите башню на ладони или вы нежно придерживаете ее за макушку. Есть легенда, что без такого фото визит в Париж считается недействительным.
© AFP 2018 / TORE MEEK / NTB SCANPIX / AFPДобраться до далекой страны Норвегии, зайти поглубже в горы, найти там почти мистическое место – скалу Язык тролля, которая нависает над живописной долиной, и… не поверите – встать в очередь из желающих сфотографироваться на этой скале. Очередь очень дисциплинированная, на Язык выходят строго по одному, чтобы каждый выглядел на снимке одиноким покорителем суровой природы. Ну что тут скажешь? Всё не так, ребята.Язык тролля
© AFP 2018 / TORE MEEK / NTB SCANPIX / AFP
Добраться до далекой страны Норвегии, зайти поглубже в горы, найти там почти мистическое место – скалу Язык тролля, которая нависает над живописной долиной, и… не поверите – встать в очередь из желающих сфотографироваться на этой скале. Очередь очень дисциплинированная, на Язык выходят строго по одному, чтобы каждый выглядел на снимке одиноким покорителем суровой природы. Ну что тут скажешь? Всё не так, ребята.
© AP Photo / FRANCOIS XAVIER MARIT / AFPТаймс-cквер – сердце Нью-Йорка. Кажется, все, кто хоть раз побывал в этом городе, считает своим долгом сфотографироваться на ее фоне. Особый шик – взять себе в напарники одного из ряженых, которые во множестве гуляют здесь и ждут желающих сделать фото, или же запечатлеть себя на фоне снегопада, которые почти каждый год "внезапно" выпадает в Нью-Йорке.Таймс-cквер
© AP Photo / FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP
Таймс-cквер – сердце Нью-Йорка. Кажется, все, кто хоть раз побывал в этом городе, считает своим долгом сфотографироваться на ее фоне. Особый шик – взять себе в напарники одного из ряженых, которые во множестве гуляют здесь и ждут желающих сделать фото, или же запечатлеть себя на фоне снегопада, которые почти каждый год "внезапно" выпадает в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS / AFPЛондон. Тот самый, который "зе кепитал от зе Грейт Британ". То есть столица Великобритании. Визит сюда нельзя считать удавшимся, если из поездки вы не привезли ни одного селфи с гвардейцем в знаменитых пушистых шапках.Лондон
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Лондон. Тот самый, который "зе кепитал от зе Грейт Британ". То есть столица Великобритании. Визит сюда нельзя считать удавшимся, если из поездки вы не привезли ни одного селфи с гвардейцем в знаменитых пушистых шапках.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПока москвичи увлеченно запечатлевают себя на Парящем мосту в парке "Зарядье" или у окна на "стомиллионном" этаже небоскребов "Москвы-Сити", гости столицы издалека продолжают фотографироваться на фоне Мавзолея Ленина. Видимо, отсутствие такого селфи – это ещё один "тест на москвича".Москва
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пока москвичи увлеченно запечатлевают себя на Парящем мосту в парке "Зарядье" или у окна на "стомиллионном" этаже небоскребов "Москвы-Сити", гости столицы издалека продолжают фотографироваться на фоне Мавзолея Ленина. Видимо, отсутствие такого селфи – это ещё один "тест на москвича".
CC BY-SA 2.0 / Peter Sigrist / Rome and Florence 2014Вечный город Рим словно специально создан для создания миллионов совершенно одинаковых фотографий. Хит-парад включает в себя вид с собора Святого Петра на собор Святого Ангела, вид с собора Святого Ангела на собор Святого Петра и, разумеется, фото у фонтана Треви. В отличие от знаменитых храмов, фонтан не закрывается на ночь, так что толпа желающих сделать фото и бросить монетку не расходится до поздней ночи.Рим
CC BY-SA 2.0 / Peter Sigrist / Rome and Florence 2014
Вечный город Рим словно специально создан для создания миллионов совершенно одинаковых фотографий. Хит-парад включает в себя вид с собора Святого Петра на собор Святого Ангела, вид с собора Святого Ангела на собор Святого Петра и, разумеется, фото у фонтана Треви. В отличие от знаменитых храмов, фонтан не закрывается на ночь, так что толпа желающих сделать фото и бросить монетку не расходится до поздней ночи.
CC BY 2.0 / gniliep / AgraТадж-Махал – огромный, белоснежный, с куполом. С таким привлекательным, удивительным куполом, который прямо создан, чтобы… Правильно, чтобы "сфотографируй меня так, словно я его за макушку держу".Тадж-Махал
CC BY 2.0 / gniliep / Agra
Тадж-Махал – огромный, белоснежный, с куполом. С таким привлекательным, удивительным куполом, который прямо создан, чтобы… Правильно, чтобы "сфотографируй меня так, словно я его за макушку держу".
© AFP 2018 / BEN STANSALL / AFPГигантская статуя Иисуса, возвышающаяся над Рио-де-Жанейро, в каждом втором туристе будит косплеера или пародиста. Словом, все немедленно пытаются принять ту же позу, что и у статуи, благо, это не сложно. Что тут скажешь? А Шиву спародировать слабо?Рио
© AFP 2018 / BEN STANSALL / AFP
Гигантская статуя Иисуса, возвышающаяся над Рио-де-Жанейро, в каждом втором туристе будит косплеера или пародиста. Словом, все немедленно пытаются принять ту же позу, что и у статуи, благо, это не сложно. Что тут скажешь? А Шиву спародировать слабо?
CC BY-SA 2.0 / Karen Eliot / DSC01102Сфинкс и его загадки, легендарный хранитель гробниц фараонов. Ой, да кого это волнует? Всем же ясно, что главное в Сфинксе – отколотый нос, и надо показать, что ты лучше мифического чудища, ибо у тебя нос есть!Сфинкс
CC BY-SA 2.0 / Karen Eliot / DSC01102
Сфинкс и его загадки, легендарный хранитель гробниц фараонов. Ой, да кого это волнует? Всем же ясно, что главное в Сфинксе – отколотый нос, и надо показать, что ты лучше мифического чудища, ибо у тебя нос есть!
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