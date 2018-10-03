Кузнецова призвала укрепить положение детских омбудсменов в регионах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Укрепление в России института детского омбудсмена необходимо, в том числе из-за неравенства в положении уполномоченных по правам детей в зависимости от региона, хотя задачи перед ними стоят одинаковые, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих и уточняющих полномочия детских омбудсменов в регионах РФ.

"Во многих субъектах РФ неравное положение уполномоченных по правам ребенка. В некоторых регионах институт уполномоченных представлен одним человеком. Есть субъекты, где большое внимание уделяется развитию института, и в аппарат уполномоченных входит значительное число сотрудников. Но, к сожалению, задачи равным объемом ложатся на плечи детских омбудсменов. В связи с этим есть необходимость укрепления института", — отметили в пресс-службе омбудсмена.

По данным пресс-службы, ранее с инициативой принятия закона об уполномоченных выходили региональные омбудсмены. Глава государства поддержал предложение, представители Совета Федерации выразили готовность работать над этой темой.