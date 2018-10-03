Россия будет придерживаться обязательств Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия будет строго придерживаться обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы же подписали соответствующее Парижское соглашение, взяли на себя те обязательства. Мы все исполнили по первому этапу Киотских соглашений. Сейчас на смену Киотским соглашениям приходят Парижские. Мы взяли на себя все необходимые обязательства и будем строго их придерживаться", — заявил президент в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о возможности сокращения использования угля в России.

Он отметил, что есть страны с гораздо большими выбросами в атмосферу. "В том числе, США. Там в Азии очень много таких стран. Поэтому здесь мы не лидеры, мы продаем много, но тоже не больше всех угля. Мы продаем то, что покупается в мире. Вопрос не в нас — вопрос в современных технологиях, который используют тот или иной первичный энергетический ресурс", — пояснил Путин.

Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.