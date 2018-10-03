В Москве прошла панихида в память о погибших в октябре 1993 года

Панихида во время митинга в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 года. 3 октября 2018

Панихида во время митинга в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 года. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве у здания "Останкино" состоялась панихида по погибшим во время штурма телецентра, который прошел в ходе гражданского конфликта 3 октября 1993 года, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина и его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.

По данным корреспондента РИА Новости, в акции, организованной партией КПРФ, участвовало около 50 человек. Участники панихиды несли в руках портреты убитых с их именами и возрастом, когда они ушли из жизни. Другие держали в руках красные флаги КПРФ. По окончанию службы пришедшие возложили гвоздики к памятнику погибших.

КПРФ официально заявила о проведении акции на своем сайте.

Раннее депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов снова внес на рассмотрение Госдумы проект закона о компенсации вреда и мерах социальной реабилитации для пострадавших в ходе гражданского конфликта в Москве в 1993 году.