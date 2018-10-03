Топилин назвал заявления о законопроекте по пенсионному капиталу домыслами

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России пока не приняло никакого решения по законопроекту об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), все заявления о нем – домыслы, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии автоматически, подключив к выплате взносов в ИПК без их согласия. Утверждается, что для отказа от взносов необходимо будет писать заявление.

"Все заявления (о законопроекте об ИПК — ред.) — это домыслы, и никаких решений об этом в правительстве еще нет", — заявил Топилин.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала заработает с 2020 года.