МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что принятие президентского проекта о смягчении статьи 282 Уголовного кодекса прекратит практику привлечения к уголовной ответственности за лайки и репосты.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

По словам Левина, ключевая особенность инициативы Путина — установление барьера для привлечения к уголовной ответственности физлиц за первичное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства.

"Широкая дискуссия, развернувшаяся в обществе, встретила неготовность различных органов исполнительной власти прийти к консенсусу, что очевидно не осталось без внимания первого лица государства. Надеемся, что принятие этого законопроекта прекратит проблемную практику привлечения граждан к уголовной ответственности за лайки и репосты", — заявил Левин журналистам.

Глава думского комитета отметил, что российское законодательство будет и далее совершенствоваться в "направлении, указанном президентом".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.

Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.