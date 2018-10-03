Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Увеличение загруженности на дорогах и мелкие ДТП прогнозируются в Москве в среду из-за дождей, жителям столицы рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По информации синоптиков, в среду в столице будет дуть южный и юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Кроме того в Москве пройдут обильные дожди, может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

"Сегодня дожди, на дорогах будут пробки и мелкие ДТП. Будьте осторожны и внимательны. В вечерний час пик лучше пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении ЦОДД в официальном Twitter-аккаунте.