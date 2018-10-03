В Кремле прокомментировали проект о смягчении 282 статьи УК

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Законопроект о частичной декриминализации так называемой "статьи о репостах" был инициативой президента РФ Владимира Путина, он направлен на исправление "проявлений маразма" в применении этой статьи Уголовного кодекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 УК РФ. Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

"Президент отреагировал на вопрос о декриминализации 282-ой статьи — так называемая "статья о репостах". Это инициатива президента. Вы знаете, что именно он сказал, что всё должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Собственно, проявления маразма таким образом исправляются", — сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что детали этого проекта юристы как раз сейчас обсуждают и рассказывают в СМИ. На просьбу пояснить, чем вызвано решение внести в нижнюю палату парламента законопроект о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти либо вражды, пресс-секретарь президента пояснил: "Вызвано это тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчет".

"Мы сталкивались с ситуациями, о которых, в частности, писатель Сергей Шаргунов рассказывал во время прошлой прямой линии. Именно он тогда обратился с предложением о пересмотре практики применения", — сказал Песков.

Он отметил, что применение показало несовершенство формулировки нормы закона и необходимость внесения корректив, что "и было сделано".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.

Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.