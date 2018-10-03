МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подпишет закон, предусматривающий изменения в пенсионной системе, сразу, как только он поступит в его распоряжение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о совершенствовании пенсионной системы, который предусматривает, в том числе, повышение пенсионного возраста для россиян.

"Как только закон поступит к президенту. Можно ожидать, что он примет решение не откладывая его в долгий ящик", — ответил Песков на вопрос, когда президент подпишет закон.

"Успеет ли до завтрашнего дня — трудно сказать. Но, очевидно, что президент не будет свое решение откладывать в долгий ящик", — добавил он.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.