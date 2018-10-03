Юрист прокомментировал возможное изменение статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уголовная ответственность по статье об экстремизме — во многих случаях чрезмерное наказание, ее следует применять для вопиющих случаев, когда кто-то действительно нарушает права человека, считает партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, который частично декриминализует статью 282 Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые нарушили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

"Административная ответственность должна быть, но уголовная — это чересчур, излишне в Уголовном кодексе, либо ее нужно оставить для вопиющих случаев, когда не за картинку сажают, а когда действительно нарушаются чьи-то права, не за малейшие правонарушения", — сказал Кормилицин.

По его словам, следственные органы и судьи должны тщательнее расследовать и рассматривать такие дела.

"Нужно смотреть, действительно ли здесь есть состав правонарушения, действительно ли это преступление, а не какое-то волеизъявление человека, его мысли, за которые наказывать в принципе нельзя. Сейчас есть случаи, когда человека наказывают за его мысли, а не за то, что он фактически совершил какое-то преступление. По сути дела, картинкой может быть мысль другого человека. А тому, кто поставил лайк, может быть, нравится эта мысль, но он ничего не сделал, экстремизма в его действиях нет, но человека за это сажают", — считает Кормилицин.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в социальной сети.