В Москве и области в четверг объявили "желтый" уровень погодной опасности

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг, 4 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг ночью в Москве и Подмосковье будет облачно с дождем, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура 5-7 градусов. Днем в четверг ожидается облачная погода с дождем, ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду; температура 8-10 градусов.