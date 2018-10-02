Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народный артист РФ, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Жеромская.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно. Сейчас еду по этим вопросам документальным все решать", — сообщила она РИА Новости.

По ее словам, возможно, артист будет похоронен недалеко от Виктора Ильченко, с которым Карцев выступал дуэтом на протяжении нескольких десятилетий.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.